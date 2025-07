Tre guardie del corpo nei cruciverba: la soluzione è Tregua

TREGUA

Curiosità e Significato di Tregua

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tregua più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tregua.

Perché la soluzione è Tregua? Tregua significa una sospensione temporanea delle ostilità tra due parti in conflitto, dando loro un momento di pace e riflessione. È come un intervallo di calma che permette di evitare ulteriori scontri e trovare spazi di dialogo. La tregua può essere usata anche in senso più ampio, per indicare una pausa o un momento di tregua nelle tensioni quotidiane, offrendo respiro e possibilità di ricominciare.

Come si scrive la soluzione Tregua

Hai trovato la definizione "Tre guardie del corpo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

E Empoli

G Genova

U Udine

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U S C A I S I M T Mostra soluzione



