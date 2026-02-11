Un ostacolo ippico con gli arbusti
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un ostacolo ippico con gli arbusti' è 'Oxer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OXER
Perché la soluzione è Oxer? Un termine che indica un ostacolo naturale nel salto ippico, costituito da arbusti o piante basse. È una barriera spesso presente nei percorsi di equitazione, che richiede abilità e precisione nel superarla. La parola richiama un elemento che si trova in ambienti rurali o campestri, creando una sfida per i cavalli e i loro cavalieri.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ostacolo ippico con gli arbusti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ostacolo ippico con gli arbusti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Un ostacolo ippico con gli arbusti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Oxer
Se la definizione "Un ostacolo ippico con gli arbusti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ostacolo ippico con gli arbusti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Oxer:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ostacolo ippico con gli arbusti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
