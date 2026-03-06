I suoi semi si trovano sul panino per hamburger

SOLUZIONE: SESAMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I suoi semi si trovano sul panino per hamburger" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I suoi semi si trovano sul panino per hamburger". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sesamo? Il sesamo è un seme molto diffuso nella cucina mediterranea e asiatica. Spesso viene utilizzato come rivestimento croccante per il pane, in particolare per i panini destinati agli hamburger. La sua consistenza e il gusto leggermente nocciolato arricchiscono i panini conferendo un tocco di sapore e un aspetto invitante. Questo seme si trova facilmente in superficie, aggiungendo carattere e croccantezza ai prodotti da forno. La sua presenza è riconoscibile immediatamente al primo morso.

La soluzione associata alla definizione "I suoi semi si trovano sul panino per hamburger" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I suoi semi si trovano sul panino per hamburger" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I suoi semi si trovano sul panino per hamburger" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

