Chi è d ostacolo ci mette il bastone in mezzo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi è d ostacolo ci mette il bastone in mezzo' è 'Ruote'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUOTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi è d ostacolo ci mette il bastone in mezzo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi è d ostacolo ci mette il bastone in mezzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ruote? Le ruote sono componenti essenziali di molti veicoli, permettendo loro di muoversi agevolmente su diverse superfici. Quando si incontrano ostacoli, le ruote possono essere rallentate o bloccate, creando difficoltà nel proseguire. Questa immagine richiama l'idea di qualcuno che, come un bastone in mezzo, impedisce il progresso. La loro funzione di facilitare il movimento si contrappone alla presenza di ostacoli che ostacolano il cammino. La loro importanza si manifesta nella vita quotidiana di chi si sposta.

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Chi è d ostacolo ci mette il bastone in mezzo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ruote

La soluzione associata alla definizione "Chi è d ostacolo ci mette il bastone in mezzo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi è d ostacolo ci mette il bastone in mezzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ruote:

R Roma U Udine O Otranto T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi è d ostacolo ci mette il bastone in mezzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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