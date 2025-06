Rendere valido, ratificare nei cruciverba: la soluzione è Sancire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rendere valido, ratificare' è 'Sancire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANCIRE

Curiosità e Significato di Sancire

Vuoi sapere di più su Sancire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Sancire.

Perché la soluzione è Sancire? Sancire significa ufficializzare o confermare qualcosa, spesso attraverso un atto formale o una decisione definitiva. È come mettere nero su bianco un accordo o una norma, rendendola valida e vincolante. La parola si usa anche in ambito legale o istituzionale per indicare l'approvazione ufficiale di una legge, un trattato o un impegno, dando certezza e solidità alle decisioni.

Come si scrive la soluzione Sancire

Stai cercando la risposta alla definizione "Rendere valido, ratificare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

R Roma

E Empoli

