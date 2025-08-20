Quella rossa viene ricavata dall ematite

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quella rossa viene ricavata dall ematite' è 'Ocra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OCRA

Perché la soluzione è Ocra? L'OCRA è un minerale di colore rosso, ottenuto dall'ematite, una forma di ossido di ferro. Questo minerale si distingue per la sua tonalità vibrante e viene spesso utilizzato in pigmenti e in applicazioni decorative. La sua origine naturale e la sua composizione chimica lo rendono particolarmente prezioso in vari settori artistici e industriali. La sua tonalità intensa lo rende facilmente riconoscibile e apprezzato.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella rossa viene ricavata dall ematite" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella rossa viene ricavata dall ematite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

In presenza della definizione "Quella rossa viene ricavata dall ematite", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella rossa viene ricavata dall ematite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ocra:

O Otranto C Como R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella rossa viene ricavata dall ematite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

