Ma è magnifica questa gemma rossa
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SOLUZIONE: CHERUBINO
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Perché la soluzione è Cherubino? Il termine CHERUBINO si riferisce a una figura angelica di solito raffigurata come un bambino con caratteristiche angeliche. Questa immagine evoca purezza, innocenza e un senso di protezione, spesso associata a temi religiosi e artistici. La presenza di un cherubino in un’opera d’arte suggerisce una connessione con il divino e la spiritualità, enfatizzando la dolcezza e la delicatezza del soggetto rappresentato. La sua figura diventa simbolo di innocenza e di armonia celestiale.
Ma è magnifica questa gemma rossa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cherubino
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ma è magnifica questa gemma rossa
- Risposta: CHERUBINO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Cherubino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ma è magnifica questa gemma rossa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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