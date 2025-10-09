Ma è magnifica questa gemma rossa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ma è magnifica questa gemma rossa' è 'Cherubino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHERUBINO

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Perché la soluzione è Cherubino? Il termine CHERUBINO si riferisce a una figura angelica di solito raffigurata come un bambino con caratteristiche angeliche. Questa immagine evoca purezza, innocenza e un senso di protezione, spesso associata a temi religiosi e artistici. La presenza di un cherubino in un’opera d’arte suggerisce una connessione con il divino e la spiritualità, enfatizzando la dolcezza e la delicatezza del soggetto rappresentato. La sua figura diventa simbolo di innocenza e di armonia celestiale.

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Ma è magnifica questa gemma rossa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cherubino

Quando la definizione "Ma è magnifica questa gemma rossa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cherubino'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ma è magnifica questa gemma rossa

Ma è magnifica questa gemma rossa Risposta: CHERUBINO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

C Como H Hotel E Empoli R Roma U Udine B Bologna I Imola N Napoli O Otranto

La soluzione 'Cherubino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ma è magnifica questa gemma rossa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.