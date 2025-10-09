Ma è magnifica questa gemma rossa

Alessia Mogavero | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ma è magnifica questa gemma rossa' è 'Cherubino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHERUBINO

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Perché la soluzione è Cherubino? Il termine CHERUBINO si riferisce a una figura angelica di solito raffigurata come un bambino con caratteristiche angeliche. Questa immagine evoca purezza, innocenza e un senso di protezione, spesso associata a temi religiosi e artistici. La presenza di un cherubino in un’opera d’arte suggerisce una connessione con il divino e la spiritualità, enfatizzando la dolcezza e la delicatezza del soggetto rappresentato. La sua figura diventa simbolo di innocenza e di armonia celestiale.

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Ma è magnifica questa gemma rossa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cherubino

Quando la definizione "Ma è magnifica questa gemma rossa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cherubino'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ma è magnifica questa gemma rossa
  • Risposta: CHERUBINO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

C Como
H Hotel
E Empoli
R Roma
U Udine
B Bologna
I Imola
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Cherubino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ma è magnifica questa gemma rossa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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