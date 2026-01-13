Una tonalità di marrone chiaro

SOLUZIONE: OCRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una tonalità di marrone chiaro" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una tonalità di marrone chiaro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ocra? Ocra è una sfumatura di colore che ricorda il marrone chiaro, spesso associata a tonalità calde e naturali. Questa tonalità viene utilizzata in vari settori come la moda, il design e l'arte per creare atmosfere accoglienti e rassicuranti. La sua delicatezza e semplicità la rendono ideale per abbinamenti eleganti e sobri. Ocra richiama la terra e il calore, contribuendo a un senso di tranquillità e armonia visiva.

La definizione "Una tonalità di marrone chiaro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una tonalità di marrone chiaro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ocra:

O Otranto C Como R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una tonalità di marrone chiaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

