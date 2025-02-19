Il conto che viene presentato dall avvocato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il conto che viene presentato dall avvocato' è 'Parcella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARCELLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il conto che viene presentato dall avvocato" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il conto che viene presentato dall avvocato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Parcella? Una parcella rappresenta l'importo richiesto dall'avvocato per i servizi professionali resi. Viene redatta e presentata al cliente al termine di una prestazione legale, indicando le spese sostenute e il compenso dovuto. Questo documento serve a regolare il pagamento e a garantire trasparenza tra le parti coinvolte. La parcella può includere diverse voci di costo, come consulenze, udienze o redazione di atti legali. È un elemento fondamentale nel rapporto tra avvocato e cliente.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il conto che viene presentato dall avvocato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il conto che viene presentato dall avvocato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Parcella:

P Padova A Ancona R Roma C Como E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il conto che viene presentato dall avvocato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

