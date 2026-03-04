È simile alla pernice rossa

SOLUZIONE: COTURNICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È simile alla pernice rossa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È simile alla pernice rossa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Coturnice? La coturnice è un uccello appartenente alla famiglia dei grouse, noto per il suo piumaggio mimetico che la rende difficile da individuare nella natura. Si trova principalmente in ambienti aperti e aridi, come le zone montane e le pianure, dove si mimetizza tra l’erba e le rocce. La sua forma compatta e il colore uniforme contribuiscono a confonderla con il paesaggio circostante. La coturnice rappresenta un esempio di adattamento evolutivo per sfuggire ai predatori.

La definizione "È simile alla pernice rossa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È simile alla pernice rossa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Coturnice:

C Como O Otranto T Torino U Udine R Roma N Napoli I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È simile alla pernice rossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

