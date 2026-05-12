Legge militare che può soppiantare quella statale

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Legge militare che può soppiantare quella statale' è 'Marziale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARZIALE

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Perché la soluzione è Marziale? Il termine marziale si riferisce a una legge militare che può soppiantare quella statale in situazioni di emergenza o conflitto. Questa normativa viene applicata per garantire l'ordine e la sicurezza attraverso misure straordinarie, spesso limitando temporaneamente i diritti civili e politici. La sua applicazione è tipicamente riservata a periodi di crisi, quando le autorità militari assumono il controllo per mantenere la stabilità. La presenza di una legge marziale indica una situazione di grave instabilità sociale o politica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Legge militare che può soppiantare quella statale". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Legge militare che può soppiantare quella statale nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Marziale

Per risolvere la definizione "Legge militare che può soppiantare quella statale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Legge militare che può soppiantare quella statale" conferma che la soluzione 'Marziale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Marziale

M Milano A Ancona R Roma Z Zara I Imola A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Legge militare che può soppiantare quella statale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marziale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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