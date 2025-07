Un tempo del verbo nei cruciverba: la soluzione è Trapassato Remoto

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un tempo del verbo' è 'Trapassato Remoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAPASSATO REMOTO

Curiosità e Significato di Trapassato Remoto

La soluzione Trapassato Remoto di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trapassato Remoto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trapassato Remoto? Il trapassato remoto è un tempo verbale usato principalmente in letteratura e nel linguaggio formale, per indicare un'azione completata prima di un'altra passata. Si forma con l'imperfetto del passato remoto e il participio passato del verbo. Serve a narrare eventi conclusi nel passato remoto, creando un effetto di sequenza temporale. È uno strumento utile per rendere più precisa e ricca la comunicazione scritta.

Come si scrive la soluzione Trapassato Remoto

Stai cercando la risposta alla definizione "Un tempo del verbo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

