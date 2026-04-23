Un verbo che si coniuga a fine pranzo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un verbo che si coniuga a fine pranzo' è 'Sparecchiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPARECCHIARE

Perché la soluzione è Sparecchiare? Dopo aver gustato il pasto, si procede spesso a eliminare gli avanzi e a mettere in ordine la tavola. Questo atto richiede l’uso di un verbo che si coniuga a fine pranzo, indicando l’azione di ripulire e sistemare. La parola in questione è collegata direttamente alla pratica di rimuovere piatti, bicchieri e posate, lasciando il tavolo libero e pronto per i successivi usi. La corretta terminologia per questa attività è riferita a un verbo specifico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un verbo che si coniuga a fine pranzo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un verbo che si coniuga a fine pranzo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Sparecchiare

Quando la definizione "Un verbo che si coniuga a fine pranzo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un verbo che si coniuga a fine pranzo" conferma che la soluzione 'Sparecchiare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Sparecchiare

S Savona P Padova A Ancona R Roma E Empoli C Como C Como H Hotel I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un verbo che si coniuga a fine pranzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sparecchiare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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