Un verbo che si coniuga a fine pranzo
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un verbo che si coniuga a fine pranzo' è 'Sparecchiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPARECCHIARE
Perché la soluzione è Sparecchiare? Dopo aver gustato il pasto, si procede spesso a eliminare gli avanzi e a mettere in ordine la tavola. Questo atto richiede l’uso di un verbo che si coniuga a fine pranzo, indicando l’azione di ripulire e sistemare. La parola in questione è collegata direttamente alla pratica di rimuovere piatti, bicchieri e posate, lasciando il tavolo libero e pronto per i successivi usi. La corretta terminologia per questa attività è riferita a un verbo specifico.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un verbo che si coniuga a fine pranzo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Un verbo che si coniuga a fine pranzo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Sparecchiare
Quando la definizione "Un verbo che si coniuga a fine pranzo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un verbo che si coniuga a fine pranzo" conferma che la soluzione 'Sparecchiare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Sparecchiare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un verbo che si coniuga a fine pranzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sparecchiare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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