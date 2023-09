A tempo indeterminato ma in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A tempo indeterminato ma in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINE DIE

Significato/Curiosita : A tempo indeterminato ma in latino

i complementi in latino sono espressi mediante i 6 casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo) e l'uso, in alcuni casi, di... sine die è una locuzione latina traducibile come senza fissare il giorno (letteralmente senza giorno). frase molto in uso nel linguaggio diplomatico (ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

