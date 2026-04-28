Un verbo che accomuna vendetta rancore e uova

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un verbo che accomuna vendetta rancore e uova' è 'Covare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COVARE

Perché la soluzione è Covare? Il verbo covare si collega strettamente a un atteggiamento di conservazione e di attesa, spesso associato a sentimenti di rancore e vendetta. La sua origine richiama l'idea di proteggere e mantenere sotto controllo qualcosa di prezioso, come le uova, per farle sviluppare nel tempo. Covare implica anche un senso di intensità emotiva e di mantenere vive emozioni negative, alimentando un desiderio di rivalsa che può durare a lungo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un verbo che accomuna vendetta rancore e uova". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un verbo che accomuna vendetta rancore e uova nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Covare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un verbo che accomuna vendetta rancore e uova" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un verbo che accomuna vendetta rancore e uova" conferma che la soluzione 'Covare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Covare

C Como O Otranto V Venezia A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un verbo che accomuna vendetta rancore e uova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Covare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È compito della chiocciaLo fanno gli uccelli per far schiudere le uovaIl custodire le uova della gallinaVerbo che accomuna Heather Parisi e Roberto BolleLe api che depongono uovaAccomuna elettricità e terremotiDue uova all occhio diIl verbo con scarponi e racchette