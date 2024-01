La definizione e la soluzione di: La bacchetta di vimini un tempo usata dai pastori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il vincastro è un ramo di salice da vimini (salix viminalis) utilizzato principalmente dal pastore per guidare il gregge, ma anche per allontanare dalle pecore animali come cani randagi o lupi. Il salice da vimini è detto anche vinco, da cui vincastro per l'aggiunta del suffisso peggiorativo -astro. In senso esteso vincastro è sinonimo di bastone.

Talvolta può essere di legno di olivo, ma è meno utilizzato a causa del maggior peso e minore praticità d'uso.

Italiano

Sostantivo

vincastro m sing(pl.: vincastri)

(letterario) piccolo bastone di salice utilizzato principalmente dal pastore per guidare il gregge





Sillabazione

vin | cà | stro

Pronuncia

IPA: /vi'kastro/

Etimologia / Derivazione

da vinco, altro nome per il salice da vimini, e il suffisso peggiorativo -astro