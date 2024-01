La definizione e la soluzione di: Fiacco periodo di tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza (Guayaquil, 16 novembre 1955) è un imprenditore, banchiere e politico ecuadoriano, dal 24 maggio 2021 al 23 novembre 2023 presidente dell'Ecuador. È stato il primo presidente di destra del paese in quasi due decenni.

È stato per un breve periodo Ministro dell'Economia durante la presidenza di Jamil Mahuad nel 1999. In precedenza è stato Governatore del Guayas dal 1998 al 1999. Nel 2003 è stato per breve tempo ambasciatore itinerante dell'Ecuador durante l'amministrazione Lucio Gutiérrez, per una ventina d'anni presidente esecutivo di Banco Guayaquil, è stato anche molto critico della presidenza di Rafael Correa.

Fondatore del partito CREO, è stato candidato alle elezioni ecuadoriane tre volte, nel 2013, nel 2017 e nel 2021.

È membro dell'Opus Dei.

Italiano

Aggettivo

lasso

(letterario) stanco fisicamente o moralmente

Sostantivo

lasso m

lasso di tempo: periodo considerato in funzione di qualcosa immediato, molto lontano o in una fase specifica

Sillabazione

làs | so

Pronuncia

IPA: / 'lasso/

Etimologia / Derivazione

dal latino lassum

Sinonimi

stanco, fiacco, abbattuto, spossato

( senso figurato ) infelice, misero, sfortunato

infelice, misero, sfortunato (di tempo) periodo, spazio, intervallo, arco

periodo, spazio, intervallo, arco (botanica: di ramo) flessibile

Contrari