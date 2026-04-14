Verbo che si coniuga in raccoglimento

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Verbo che si coniuga in raccoglimento' è 'Orare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORARE

Perché la soluzione è Orare? La parola ORARE deriva dal latino

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Verbo che si coniuga in raccoglimento". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Verbo che si coniuga in raccoglimento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orare

In presenza della definizione "Verbo che si coniuga in raccoglimento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Verbo che si coniuga in raccoglimento" conferma che la soluzione 'Orare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Orare

O Otranto R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Verbo che si coniuga in raccoglimento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pregare in poesiaPregarePregare in bello stileVerbo che si coniuga a tavola sul tardiUn verbo che si coniuga in discesaUn verbo che si coniuga con porte e finestreIl verbo che si coniuga con il can per l aiaVerbo che si coniuga di gusto