SOCCORSO

Perché la soluzione è Soccorso? Soccorso indica l'azione di intervenire prontamente per aiutare qualcuno in difficoltà o in pericolo, come durante un'emergenza. È ciò che si attiva per salvare vite, ripristinare sicurezza e offrire assistenza immediata. La parola richiama l'importanza di essere pronti a intervenire con tempestività quando la situazione lo richiede, perché ogni secondo conta. In situazioni critiche, il soccorso può fare la differenza tra vita e morte.

Come si scrive la soluzione Soccorso

Non riesci a risolvere la definizione "Per le emergenze, deve essere pronto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

