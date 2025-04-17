Il numero telefonico per le emergenze mediche

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il numero telefonico per le emergenze mediche' è 'Centodiciotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTODICIOTTO

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Perché la soluzione è Centodiciotto? Il numero telefonico per le emergenze mediche è un riferimento fondamentale per ottenere assistenza tempestiva in situazioni di grave pericolo. Quando si verifica un evento critico, come un incidente o un malore improvviso, chiamare questo numero permette di ricevere aiuto rapido da parte del personale sanitario specializzato. La presenza di un numero dedicato come CENTODICIOTTO garantisce che le richieste di soccorso vengano indirizzate immediatamente ai servizi di emergenza, facilitando così interventi efficaci e salvavita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero telefonico per le emergenze mediche". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il numero telefonico per le emergenze mediche nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Centodiciotto

La definizione "Il numero telefonico per le emergenze mediche" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero telefonico per le emergenze mediche" conferma che la soluzione 'Centodiciotto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Centodiciotto

C Como E Empoli N Napoli T Torino O Otranto D Domodossola I Imola C Como I Imola O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero telefonico per le emergenze mediche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Centodiciotto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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