Lo è il campo pronto per la semina

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è il campo pronto per la semina' è 'Arato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARATO

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Perché la soluzione è Arato? L'aratro è uno strumento agricolo utilizzato per preparare il terreno prima della semina. La sua funzione principale consiste nel rompere e rivoltare la terra, rendendola adatta a ricevere i semi. Attraverso il suo utilizzo si favorisce la aerazione del suolo e si eliminano eventuali residui di colture precedenti. L'aratro rappresenta un elemento fondamentale nel processo di coltivazione, contribuendo a creare il campo pronto per la semina e garantendo condizioni ottimali per la crescita delle piante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il campo pronto per la semina". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo è il campo pronto per la semina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Arato

Se la definizione "Lo è il campo pronto per la semina" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il campo pronto per la semina" conferma che la soluzione 'Arato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Arato

A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il campo pronto per la semina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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