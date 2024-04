La Soluzione ♚ Deve essere risolta

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Deve essere risolta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : QUESTIONE

Curiosità su Deve essere risolta: Shì zhi yuan yuan ér shì zhi jìn.) "qualsiasi campagna di guerra deve essere risolta in apparenza; fingere disordine, non mancare mai di esca al nemico... La locuzione questione meridionale indica, nella storiografia italiana, la percezione, maturata nel contesto postunitario, della situazione di persistente arretratezza nello sviluppo socioeconomico delle regioni dell'Italia meridionale rispetto alle altre regioni del Paese, soprattutto quelle settentrionali. Utilizzata la prima volta nel 1873 dal deputato radicale lombardo Antonio Billia, intendendo la disastrosa situazione economica del Mezzogiorno in confronto alle altre regioni dell'Italia unita, viene adoperata nel linguaggio comune ancora oggi. La questione meridionale resta ancora oggi aperta, per una serie di motivazioni di carattere ...

