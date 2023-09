Per decollare deve essere trainato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per decollare deve essere trainato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALIANTE

Significato/Curiosita : Per decollare deve essere trainato

E 400 cv), che avvolge un cavo metallico che può essere lungo anche 1,5 km, l'aliante viene trainato lungo la pista fino a raggiungere la velocità di... Tipo di aliante, il pw-5, progetto che è stato scelto dalla fai in occasione di un concorso indetto dalla stessa federazione, per un tipo di aliante dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

