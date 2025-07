La città in cui morì Cristoforo Colombo nei cruciverba: la soluzione è Valladolid

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La città in cui morì Cristoforo Colombo' è 'Valladolid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VALLADOLID

Curiosità e Significato di Valladolid

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Valladolid, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Valladolid? Valladolid è una storica città spagnola situata nella regione della Castiglia. Nota per il suo patrimonio artistico e culturale, è stata anche sede di importanti eventi storici e politici. La sua architettura affascinante e le tradizioni vivaci la rendono un punto di riferimento in Spagna. In questa città morì Cristoforo Colombo, simbolo di scoperte e avventure, lasciando un segno indelebile nella storia mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città spagnola: nel 1506 vi morì Cristoforo ColomboLa città in cui morì DanteLa città belga in cui morì Jan van EyckLa città in cui morì GoetheLa città in cui nacque Kafka e morì Dvorák

Come si scrive la soluzione Valladolid

Hai trovato la definizione "La città in cui morì Cristoforo Colombo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

I Imola

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I O A L S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASCOLTI" ASCOLTI

