La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Porto da cui Colombo salpò alla volta delle Indie' è 'Palos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALOS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porto da cui Colombo salpò alla volta delle Indie" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porto da cui Colombo salpò alla volta delle Indie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Palos? Palos è un incantevole villaggio situato sulla costa spagnola, conosciuto per essere stato il punto di partenza di Cristoforo Colombo nel suo celebre viaggio verso le terre sconosciute. Questo porto storico ha visto partire numerose spedizioni marittime nel passato, diventando simbolo di avventure e scoperte. La sua posizione strategica lungo le rotte oceaniche ha reso Palos un luogo di grande importanza per le esplorazioni marittime. Ancora oggi, il villaggio conserva un ricco patrimonio legato alle grandi imprese dei secoli precedenti.

Quando la definizione "Porto da cui Colombo salpò alla volta delle Indie" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porto da cui Colombo salpò alla volta delle Indie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palos:

P Padova A Ancona L Livorno O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porto da cui Colombo salpò alla volta delle Indie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

