SOLUZIONE: PALOS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il porto spagnolo da cui si imbarcò Colombo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il porto spagnolo da cui si imbarcò Colombo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Palos? Palos è il porto situato sulla costa spagnola da cui Cristoforo Colombo salpò nel suo viaggio verso le Americhe, segnando un momento storico importante. Questo luogo rappresenta il punto di partenza delle sue esplorazioni e della scoperta di nuovi mondi. La sua importanza storica è legata alle spedizioni che hanno cambiato il corso della storia mondiale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il porto spagnolo da cui si imbarcò Colombo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il porto spagnolo da cui si imbarcò Colombo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palos:

P Padova A Ancona L Livorno O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il porto spagnolo da cui si imbarcò Colombo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

