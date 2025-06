La città belga in cui morì Jan van Eyck nei cruciverba: la soluzione è Bruges

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città belga in cui morì Jan van Eyck' è 'Bruges'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRUGES

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Bruges, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bruges? Bruges è una pittoresca città belga, famosa per il suo centro storico medievale e i canali suggestivi. Ricca di arte e storia, è stata un importante crocevia culturale nel passato. Il suo fascino senza tempo ha attirato artisti come Jan van Eyck, che vi morì. Visitare Bruges significa immergersi in un’atmosfera unica, fatta di tradizione, bellezza e raffinatezza.

Hai davanti la definizione "La città belga in cui morì Jan van Eyck" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

