Lo fu Cristoforo Colombo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo fu Cristoforo Colombo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo fu Cristoforo Colombo' è 'Navigatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAVIGATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo fu Cristoforo Colombo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo fu Cristoforo Colombo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Navigatore? Cristoforo Colombo è ricordato come uno dei più grandi esploratori marittimi della storia, noto per aver attraversato l'oceano Atlantico alla ricerca di nuove rotte verso le Indie. La sua abilità nel guidare le imbarcazioni attraverso acque sconosciute e pericolose lo rende un esempio di grande competenza nel campo della navigazione. La sua impresa ha aperto nuove strade e connessioni tra continenti, lasciando un segno indelebile nell'esplorazione mondiale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo fu Cristoforo Colombo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Navigatore

Se la definizione "Lo fu Cristoforo Colombo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo fu Cristoforo Colombo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Navigatore:

N Napoli A Ancona V Venezia I Imola G Genova A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo fu Cristoforo Colombo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quello satellitare aiuta l autista a non perdersiÈ intrepido quello solitarioIndica il percorso da fareLo fu anche ChurchillLo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabreseLo Schipa che fu un celebre tenoreLo Zátopek che fu un campione di atleticaLo Schnabel che fu un grande pianista