CARAMBOLA

Curiosità e Significato di Carambola

Perché la soluzione è Carambola? La parola carambola indica un colpo nel biliardo in cui la palla tocca due o più palle avversarie senza entrare nelle buche. È anche il termine usato per descrivere una spettacolare serie di tocchi che richiedono precisione e abilità. In senso figurato, significa un colpo fortunato o uno svolgimento imprevisto di eventi, rendendo il termine ricco di sfumature e curiosità.

Come si scrive la soluzione Carambola

La definizione "Si gioca su un biliardo che non ha le buche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

A Ancona

