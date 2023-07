Si gioca in un campo con due tabelloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gioca in un campo con due tabelloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BASKET

Significato/Curiosità : Si gioca in un campo con due tabelloni

Il basket è uno sport che si gioca su un campo con due tabelloni o cestini, posti alle estremità opposte. L'obiettivo del gioco è segnare punti facendo entrare la palla nel cestino avversario. Le squadre sono composte da cinque giocatori ciascuna, che si alternano nel possesso della palla attraverso il passaggio e il dribbling. Ogni canestro segnato vale due o tre punti, a seconda della distanza da cui viene effettuato il tiro. La partita è suddivisa in quattro quarti di tempo regolamentare, e la squadra con il punteggio più alto alla fine vince. Il basket è uno sport spettacolare, che richiede abilità tecnica, agilità e un forte spirito di squadra.

