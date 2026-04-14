Una variante del biliardo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una variante del biliardo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una variante del biliardo' è 'Carambola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARAMBOLA

Perché la soluzione è Carambola? La carambola è una variante del biliardo che si distingue per alcune regole specifiche e per il modo in cui si gioca. In questa disciplina, l'obiettivo principale è colpire le palle in modo da farle toccare le altre senza l'uso di tasche, concentrandosi sulle carambole sul tavolo. La tecnica e la precisione sono fondamentali per ottenere punti e vincere la partita. Questa forma di biliardo richiede abilità e strategia, rendendola apprezzata tra gli appassionati di giochi di precisione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una variante del biliardo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una variante del biliardo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Carambola

Quando la definizione "Una variante del biliardo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una variante del biliardo" conferma che la soluzione 'Carambola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Carambola

C Como A Ancona R Roma A Ancona M Milano B Bologna O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una variante del biliardo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carambola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un gioco con le bilieSi gioca su un biliardo che non ha le bucheUn gioco del biliardoBel colpo al biliardoSta in piedi sul biliardoUn lato del biliardoSi fanno a carte o a biliardo