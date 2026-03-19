Si colpisce a biliardo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si colpisce a biliardo' è 'Pallino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si colpisce a biliardo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si colpisce a biliardo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pallino? Il termine pallino si riferisce a una piccola palla utilizzata nel gioco del biliardo, fondamentale per la dinamica delle partite. È il bersaglio principale contro cui si dirigono le altre palle, rappresentando il centro dell’attenzione durante le giocate. La sua posizione e il modo in cui viene colpito influenzano direttamente l’andamento del gioco. La precisione nel colpirlo determina il successo delle strategie adottate dal giocatore. La conoscenza di questo oggetto è essenziale per affrontare con abilità le partite.

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Si colpisce a biliardo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pallino

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si colpisce a biliardo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si colpisce a biliardo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pallino:

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si colpisce a biliardo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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