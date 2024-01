La definizione e la soluzione di: Si ha con entrambi i pugili squalificati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Negli sport da combattimento, il no contest (abbreviato in "NC") è la causa di interruzione anticipata dell'incontro per circostanze non imputabili agli atleti in lotta.

Italiano

Voce verbale

illumino

prima persona singolare dell'indicativo presente di illuminare

Sillabazione

il | lù | mi | no

Pronuncia

IPA: /il'lu.mi.no/

Etimologia / Derivazione

vedi illuminare