Le grosse buche carsiche

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le grosse buche carsiche' è 'Doline'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOLINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le grosse buche carsiche" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le grosse buche carsiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Doline? Le grosse buche carsiche sono depressioni naturali che si formano sulla superficie terrestre a causa del dissolvimento delle rocce calcaree. Queste cavità si sviluppano nel tempo grazie all'azione dell'acqua piovana ricca di anidride carbonica, che scioglie il calcare e crea vuoti sotterranei. Quando la superficie crolla o si abbassa, si generano queste grandi depressioni note come doline, spesso visibili nei paesaggi carsici. La loro presenza indica un'area soggetta a fenomeni di carsismo.

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Le grosse buche carsiche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Doline

Per risolvere la definizione "Le grosse buche carsiche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le grosse buche carsiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Doline:

D Domodossola O Otranto L Livorno I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le grosse buche carsiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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