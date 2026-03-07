Lo sport con mazze buche e palline

SOLUZIONE: GOLF

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sport con mazze buche e palline" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sport con mazze buche e palline". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Golf? Il golf è uno sport che si gioca all'aperto, spesso in campi ampi e curati, dove l'obiettivo è colpire una pallina con una mazza per farla entrare in una buca nel minor numero di colpi possibile. La disciplina richiede precisione, concentrazione e abilità tecnica, coinvolgendo anche aspetti strategici legati alla scelta delle mazze e alla gestione del percorso. È praticato sia a livello amatoriale che professionale, attirando appassionati di tutto il mondo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sport con mazze buche e palline" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sport con mazze buche e palline" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Golf:

G Genova O Otranto L Livorno F Firenze

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sport con mazze buche e palline" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

