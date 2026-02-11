Inghiotte le palle da biliardo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Inghiotte le palle da biliardo' è 'Buca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUCA

Perché la soluzione è Buca? Una buca è un foro nel tavolo da biliardo in cui i giocatori cercano di far entrare le palle per completare il gioco. È un elemento fondamentale del tavolo che determina le strategie e le mosse dei giocatori, poiché il suo scopo è catturare le palle da colpire. La presenza delle buche rende il gioco più coinvolgente e competitivo, richiedendo abilità e precisione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Inghiotte le palle da biliardo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inghiotte le palle da biliardo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La soluzione associata alla definizione "Inghiotte le palle da biliardo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inghiotte le palle da biliardo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Buca:

B Bologna U Udine C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inghiotte le palle da biliardo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

