ALLUME

Curiosità e Significato di Allume

Vuoi sapere di più su Allume? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Allume.

Perché la soluzione è Allume? L'allume è un minerale naturale, noto anche come allume di potassio, usato tradizionalmente come deodorante naturale. Grazie alle sue proprietà antibatteriche, aiuta a controllare i cattivi odori senza contattare sostanze chimiche aggressive sulla pelle. È una soluzione delicata e efficace, ideale per chi cerca un’alternativa naturale ai comuni deodoranti commerciali. Un alleato semplice e rispettoso del corpo.

Come si scrive la soluzione Allume

La definizione "Quello di potassio è usato anche come deodorante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

U Udine

M Milano

E Empoli

