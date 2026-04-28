Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi' è 'Din'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIN

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Din

La definizione "Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi" conferma che la soluzione 'Din' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Din

D Domodossola I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Din' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Due rintocchi di campanaPrecede il donIl suono della campanaLo è il sistema decimale di misurazione più usatoUnità di misura del lavoro nel sistema CGSSistema assoluto di misuraMisura più di 90 gradiPiccolo sasso usato come misura dai Romani