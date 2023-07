Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PENTAMETRO

Significato/Curiosità : Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine

Il pentametro è un verso ampiamente utilizzato nella poesia greca e latina, noto per il suo ritmo distintivo e le sue caratteristiche metriche. Questo verso è composto da cinque metri o piedi, con l'alternanza tra sillabe lunghe e brevi, creando un ritmo incalzante e armonioso. Nella poesia greca antica, il pentametro è spesso utilizzato nella forma dell'epigramma o dell'elegia, mentre nella poesia latina è spesso impiegato nella poesia epica, come l'opera di Ovidio. Questo verso ha un forte impatto emotivo e melodico, catturando l'attenzione dell'ascoltatore o del lettore con la sua struttura ben definita e la sua musicalità.

