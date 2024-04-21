Nastro di tessuto usato per rinforzare

Home / Soluzioni Cruciverba / Nastro di tessuto usato per rinforzare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nastro di tessuto usato per rinforzare' è 'Fettuccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FETTUCCIA

Perché la soluzione è Fettuccia? La fettuccia è un elemento di tessuto sottile e resistente, utilizzato principalmente per rinforzare e consolidare le cuciture o le finiture di un tessuto. La sua funzione consiste nel rafforzare le aree soggette a usura o tensione, migliorando la durata e l’aspetto del prodotto finito. Spesso impiegata in lavori di sartoria o di restauro, la fettuccia garantisce maggiore stabilità e solidità alle stoffe, contribuendo a mantenere intatte le caratteristiche originali del capo o dell’oggetto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nastro di tessuto usato per rinforzare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Nastro di tessuto usato per rinforzare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fettuccia

Quando la definizione "Nastro di tessuto usato per rinforzare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nastro di tessuto usato per rinforzare" conferma che la soluzione 'Fettuccia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Fettuccia

F Firenze E Empoli T Torino T Torino U Udine C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nastro di tessuto usato per rinforzare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fettuccia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nastro trasparente usato in cucinaLavori per rinforzare un tessuto strappato o consumatoTessuto in paglia o rafia usato anche come tappetoNastro usato dall idraulicoUn tessuto di canapa usato per i sacchi