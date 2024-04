La Soluzione ♚ Nastro trasparente usato in cucina

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Nastro trasparente usato in cucina. PELLICOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Nastro trasparente usato in cucina: Letteratura nel 1997. lo stesso argomento in dettaglio: cucina milanese. la pietanza più celebre della cucina milanese è il risotto giallo allo zafferano... Una pellicola (in inglese film) è uno strato sottilissimo di materiale flessibile o fluido. Può riferirsi a: Pellicola fotografica, utilizzata in fotografia Pellicola cinematografica, utilizzata nel cinema Pellicola litografica, utilizzata nella stampa offset Pellicola o film in scienza dei materiali, chimica delle superfici o biologia Pellicola alimentare, pellicola per la conservazione degli alimenti, un tempo in PVC

