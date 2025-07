Poliedro con dieci facce nei cruciverba: la soluzione è Decaedro

DECAEDRO

Curiosità e Significato di Decaedro

Perché la soluzione è Decaedro? Il decaedro è un solido geometrico con dieci facce, tutte di forma pentagonale o esagonale. È uno dei poliedri archimedei, apprezzato per la sua simmetria e bellezza matematica. Spesso utilizzato in giochi di ruolo e modellismo, rappresenta un oggetto affascinante che unisce arte e scienza, stimolando curiosità e creatività. Un esempio perfetto di come la geometria possa sorprendere e ispirare.

Come si scrive la soluzione Decaedro

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

E Empoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L G P O S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GOSPEL" GOSPEL

