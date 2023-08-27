Un poliedro con 8 facce

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un poliedro con 8 facce' è 'Ottaedro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTAEDRO

Perché la soluzione è Ottaedro? Un ottoedro è un solido tridimensionale caratterizzato da otto facce piane e regolari, tutte triangolari. La sua forma geometrica si distingue per simmetria e equilibrio, rendendolo un esempio di poliedro convesso. La superficie dell’otttaedro è composta da triangoli equilateri che si incontrano lungo i bordi, creando angoli specifici e un aspetto armonioso. Questa figura viene spesso studiata in matematica e architettura per le sue proprietà strutturali e estetiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un poliedro con 8 facce". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un poliedro con 8 facce nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ottaedro

Quando la definizione "Un poliedro con 8 facce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un poliedro con 8 facce" conferma che la soluzione 'Ottaedro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ottaedro

O Otranto T Torino T Torino A Ancona E Empoli D Domodossola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un poliedro con 8 facce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ottaedro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha tutte le facce triangolariÈ costituito da due piramidi a base quadrata unitePoliedro le cui facce sono poligoni regolari come può esserlo il cuboPoliedro con dieci facceSolidi a più facce capaci di rifrangere la luceFacce poco rassicurantiTante facce ha il cubo