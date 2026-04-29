Poliedro a quattro facce

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Poliedro a quattro facce' è 'Tetraedri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TETRAEDRI

Perché la soluzione è Tetraedri? Un tetraedro è un solido geometrico che si distingue per avere quattro facce, tutte triangolari. Questa figura si presenta come un poliedro regolare o irregolare, con ogni vertice collegato a tre facce. La sua forma è molto conosciuta in matematica e in chimica, dove rappresenta strutture molecolari. La sua simmetria e semplicità lo rendono un esempio fondamentale nello studio delle figure solide. Il tetraedro è spesso utilizzato come modello per molte applicazioni scientifiche e didattiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Poliedro a quattro facce". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Poliedro a quattro facce nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tetraedri

La soluzione associata alla definizione "Poliedro a quattro facce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Poliedro a quattro facce" conferma che la soluzione 'Tetraedri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tetraedri

T Torino E Empoli T Torino R Roma A Ancona E Empoli D Domodossola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Poliedro a quattro facce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tetraedri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Solidi a quattro facceUn poliedro con 8 facceHanno quattro facce triangolariPoliedro le cui facce sono poligoni regolari come può esserlo il cuboSolido a quattro facce triangolariIl solido a quattro facce, tutte triangolari