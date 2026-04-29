Un poliedro a venti facce

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un poliedro a venti facce' è 'Icosaedro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ICOSAEDRO

Perché la soluzione è Icosaedro? L'icosaedro è un solido geometrico che possiede venti superfici piatte, chiamate facce, tutte uguali e triangolari. Questa figura si distingue per la sua simmetria e la distribuzione equilibrata delle facce che si incontrano ai vertici in modo regolare. La sua forma è uno dei cinque solidi platonici, caratterizzati da facce uguali e angoli regolari. La sua costruzione e le proprietà matematiche lo rendono un esempio di perfezione geometrica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un poliedro a venti facce". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un poliedro a venti facce nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Icosaedro

In presenza della definizione "Un poliedro a venti facce", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un poliedro a venti facce" conferma che la soluzione 'Icosaedro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Icosaedro

I Imola C Como O Otranto S Savona A Ancona E Empoli D Domodossola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un poliedro a venti facce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Icosaedro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il solido con 20 facce triangolariUn solido geometricoUn poliedro con 8 faccePoliedro le cui facce sono poligoni regolari come può esserlo il cuboPoliedro con dieci facceSolido con venti facce triangolariPoliedro a quattro facce