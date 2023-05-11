Il totale dei primi dieci numeri primi

Home / Soluzioni Cruciverba / Il totale dei primi dieci numeri primi

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il totale dei primi dieci numeri primi' è 'Centoventinove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTOVENTINOVE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il totale dei primi dieci numeri primi". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il totale dei primi dieci numeri primi nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Centoventinove

Quando la definizione "Il totale dei primi dieci numeri primi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il totale dei primi dieci numeri primi" conferma che la soluzione 'Centoventinove' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Centoventinove

C Como E Empoli N Napoli T Torino O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il totale dei primi dieci numeri primi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Centoventinove' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.