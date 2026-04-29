Dieci fanno una decina

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dieci fanno una decina' è 'Unità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNITÀ

Perché la soluzione è Unità? La parola

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dieci fanno una decina". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Dieci fanno una decina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Unità

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dieci fanno una decina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dieci fanno una decina" conferma che la soluzione 'Unità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Unità

U Udine N Napoli I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dieci fanno una decina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Unità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il numero più piccoloÈ costituita da agenti a quattro zampeIl fondamento indispensabile della forzaIn dieci fanno un chiloLocalità dove si fanno i fanghiSi fanno aiutare da un caneLe fanno i bimbi per smanceriaSi fanno girare per cuocere la carne