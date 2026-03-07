Ha più di dieci anni

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha più di dieci anni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha più di dieci anni' è 'Undicenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNDICENNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha più di dieci anni" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha più di dieci anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Undicenne? Quando un oggetto o una persona supera un decennio di vita, si può dire che ha un’età che va oltre i dieci anni. Questa espressione suggerisce una certa esperienza o antichità, spesso legata a cose che hanno resistito al tempo o a persone che hanno vissuto molto. In diversi contesti, si usa per indicare qualcosa che è ormai vecchio o che ha una lunga storia. La percezione di questa età può variare a seconda delle circostanze e del valore attribuito al passato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha più di dieci anni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Undicenne

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha più di dieci anni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha più di dieci anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Undicenne:

U Udine N Napoli D Domodossola I Imola C Como E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha più di dieci anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo stato di chi ha una metà in piùHa più retiPiù è potente più cavalli haNon ha più segretiHa più di 50 siti Patrimonio dell Umanità