Un solido con sette facce

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un solido con sette facce' è 'Ettaedro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTAEDRO

Perché la soluzione è Ettaedro? Un ettoedro è un solido che si distingue per la sua struttura composta da sette facce, tutte piane e poligonali. La sua forma unisce caratteristiche di solidi regolari e irregolari, con facce che si incontrano lungo spigoli e vertici ben definiti. Questo poliedro appartiene alla famiglia dei solidi aventi facce di forma diversa, creando un equilibrio tra simmetria e variazione. La sua geometria lo rende un esempio interessante nello studio delle figure tridimensionali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un solido con sette facce". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un solido con sette facce nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ettaedro

La soluzione associata alla definizione "Un solido con sette facce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un solido con sette facce" conferma che la soluzione 'Ettaedro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ettaedro

E Empoli T Torino T Torino A Ancona E Empoli D Domodossola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un solido con sette facce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ettaedro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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