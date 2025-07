Un bancale in legno usato per movimentare le merci nei cruciverba: la soluzione è Pallet

Home / Soluzioni Cruciverba / Un bancale in legno usato per movimentare le merci

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un bancale in legno usato per movimentare le merci' è 'Pallet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLET

Curiosità e Significato di Pallet

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Pallet, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pallet? Il termine pallet indica un piattaforma di legno usata per trasportare e movimentare merci in modo più semplice ed efficiente. Si tratta di una base stabile su cui vengono posizionati i prodotti, facilitando il sollevamento con carrelli elevatori o transpallet. Un elemento indispensabile nei magazzini e nelle spedizioni, rende più rapido e sicuro il trasporto delle merci.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bancale in legno per movimentare le merciIl bancale in legno impiegato per movimentare merciLegno leggero usato dagli aeromodellistiUn attrezzo usato per sgrossare il legnoLegno rossastro usato soprattutto per le pipe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pallet

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un bancale in legno usato per movimentare le merci", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I U F S S I F S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUFFISSI" SUFFISSI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.